عرض "وداعا جوليا" بمهرجان جمعية الفيلم.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ50، بعد قليل، فيلم "وداعا جوليا"، يعقبه ندوة بحضور أبطال العمل، ويدير الندوة الناقد خالد محمود، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

أحداث فيلم وداعا جوليا

فيلم "وداعًا جوليا" هو فيلم دراما سوداني من تأليف وإخراج محمد كردفاني، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها "أكرم"، بمقتل رجل جنوبي ثم تقوم بتعيين زوجته "جوليا"، التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب، ويعتبر هذا الفيلم دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، كما يتناول ويلات الحرب، ويسعى الفيلم إلى سبر أغوار هذه الكارثة التي تضرب الشعوب وتُخلّف وراءها أحزانًا ودمارًا تحتاج تلك الشعوب إلى دهورٍ طويلة لتجاوز آثارها وتداعياتها.

أبطال فيلم وداعا جوليا

ويشارك في بطولة هذا الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دوينى الذى اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي.



معلومات عن مهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية المحلية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما.

ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من انعقاد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم من الأفلام التي عرضت على مدار العام، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدي نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية ومنذ بداية إقامته.