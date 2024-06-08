فن ومشاهير

شيرين رضا تعلن بشكل مفاجئ: "قررت الاعتزال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة شيرين رضا، منذ قليل، بشكل مفاجئ اتخاذها قرارا بالاعتزال.

وكتبت شيرين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "كفاية بقى.. قررت الاعتزال".

ولم توضح شيرين رضا بالتدوينة التي كتبتها ما تقصده منها حول اعتزال التمثيل أم اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضرت شيرين رضا، أمس الجمعة، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ شيرين رضا التي عرضت لها في عام 2024 أفلام "مقسوم" و "رحلة 404" و "الملكة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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