بـ"فستان قصير".. ابنة انتصار تحتفل بتخرجها من المدرسة الألمانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة انتصار، متابعيها عبر السوشيال ميديا، لحظة احتفالها بتخرج ابنتها شاهيستا من المدرسة الألمانية.

ونشرت انتصار، صورة لها مع ابنتها من حفل التخرج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".

وقامت ابنة انتصار، بنشر صورا من حفل تخرجها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان قصير، وعلقت: "شكرا لأمي التي وقفت بجانبي في كل خطوة".

وكانت شاهيستا ابنة الفنانة انتصار، قد حصلت على لقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022.

وخاضت شاهيستا تجربة التمثيل وهي طفلة بمسرحية "يعيش أهل بلدي"، وشاركت بمسلسل "كلبش" في جزئيه الأول والثاني.