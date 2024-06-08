محمد رمضان ينشر فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي..وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو خلال حضوره حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الأفراح .. من فرح حبايبي زينة محمد السعدي وعبد المجيد منصور عامر.. ربنا يسعد أيامكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل زفاف ابنة محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وغنى في حفل الزفاف عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين عبد الوهاب وعدد كبير من المطربين.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد عز ونيللي كريم ويسرا وغيرهم.