"الحيوان فين ؟"... 4 مواقف محرجة لـ عمرو دياب مع الجمهور- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر النجم عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية بسبب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو "يصفع" شابا بالقلم على وجهه بحفل زفاف.

ونستعرض لكم مواقف محرجة تعرض لها عمرو دياب مع الجمهور ووضعته محل الانتقادات في السطور التالية:

عمرو دياب وحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

رصد مقطع فيديو على السوشيال ميديا تعدى النجم عمرو دياب، على شاب وصفعه بالقلم في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وأثناء غناء عمرو دياب بحفل الزفاف توجه شابا إليه بهاتفه وحاول التقاط صورة تذكارية معه بطريقة الـ"سيلفي"، فقام الهضبة بضربه بالقلم على خشبة المسرح أمام الحضور بشكل مفاجئ.

عمرو دياب وحفل زفاف ريم سامي

وفي موقف ثاني، قام عمرو دياب بحفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بضرب مهندس صوت على ظهره بشكل مفاجئ وطرده من حفل الزفاف.

فأثناء أداء عمرو دياب إحدى الأغاني قام أحد العاملين في هندسة الصوت بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت ما أثار غضب الهضبة فتوقف عن الغناء، طالبا منه الابتعاد عن المسرح.

عمرو دياب في الأوبرا

أثار موقف لعمرو دياب بدار الأوبرا المصرية، غضب الجمهور بعد حضوره حفلا أقيم بها في فبراير الماضي.

وعقب خروجه من المسرح التف حوله محبيه لالتقاط الصور التذكارية معه وهو ما أزعجه، ليعلق: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟".

عمرو دياب وحفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد

وضع معجبو عمرو دياب، النجم في موقف محرج بشهر أبريل الماضي خلال تواجد الهضبة بحفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد وهو ما رصده مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتها.

وأثناء توجه الهضبة نحو دورة المياه، طارده المعجبون حتى وصوله لها، ما دفعه للانفعال على أحدهم، قائلا "أنت هتخش ورايا الحمام؟.. إنت ياض أهبل إنت وهو؟".

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