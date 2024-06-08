بـ"ملابس جريئة".. نسرين طافش في جزر المالديف والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بجلسة تصوير جريئة خضعت لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف بجزر المالديف.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح جميل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الصور كتير حلوة والمكان رائع" ، "نعيم الحياة" ، "الله يسعدك" ، "دايما قمر بكل الأوقات" ، "انتي القمر والباقي النجوم" ، "الجمال عدى الكلام".

وكانت نسرين طافش قد تسلمت شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة، تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.