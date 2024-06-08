13 يونيو.. إسعاد يونس تفتتح مجمع سينمات رينيسانس ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشهد مدينة بنها يوم الخميس 13 يونيو الجاري، افتتاح أضخم مجمع سينمات رينيسانس بمول نايل فيو بحضور المنتجة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

وكشف أحمد صبيح مدير عام الشركة العربية، في بيان صحفي، اليوم السبت، بأن هذا الافتتاح يعد استكمالا لسياسة التوسع بالمحافظات والأقاليم التي يقودها عمر الخواجة المستشار الاستراتيجي للشركة العربية، موضحا أنه سيتم افتتاح عدد 4 قاعات أخرى بسينما رنيسانس بنها.

وتابع: "يأتي ذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية افتتاح تجريبي لـ 3 قاعات ليصبح اجمالي عدد الشاشات بمجمع رنيسانس نايل فيو 7 قاعات منهم قاعتين vip وتم استخدام تقنيات الصوت والصورة بشكل حديث ومتطور للوصول للجمهور بكل ما هو جديد".

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة العربية لدعم صناعة السينما المصرية وفتح أسواق جديدة داخليا من خلال سينمات المحافظات والأقاليم وعربيا من خلال إنتاجاتها وتوزيعها للأفلام المصرية في كافة الدول العربية.