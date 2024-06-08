فن ومشاهير

أسماء جلال تنشر إطلالة جريئة لها.. والجمهور: "بقيتي شبه مايكل جاكسون"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أسماء، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بقيتي شبه مايكل جاكسون" ، "قمر" ، "أجمل من الموناليزا" ، "حلوة كتير" ، "فيكي شبه من مايكل جاكسون"، "إيه الحلاوة دي" ، "تحفة" ، "جورجينا الغلابة".

على جانب آخر، تنتظر أسماء جلال طرح فيلمها السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" بدور العرض والذي ينافس بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا