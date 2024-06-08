" المعجب غلطان".. نجيب ساويرس يعلق على واقعة صفع عمرو دياب أحد المعجبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين خلال إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأعاد "ساويرس" نشر مقطع فيديو صفع عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكن زيادة لكن المعجب غلطان".

وتصدر "عمرو دياب" محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا وعلقوا: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح لازم يبقى فيه مشكلة، أنا من عشاق عمرو دياب لكن أخر فترة مفيش تقريبًا حفلة بيعملها إلا لما يتجاوز في حق حد، المفروض الإنسان لما بيكبر بالسن والشهرة بيكون متواضع، التعالي والتكبر على الجمهور اللي عملك أخرته وحشة جدًا".

الجدير بالذكر أن عمرو دياب يحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو الجاري، أبرزها حفلًا غنائيًا في بيروت يوم السبت 15 يونيو، وحفلًا آخر في دبي يوم الثلاثاء 18 يونيو.

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