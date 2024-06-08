مقطع فيديو يوضح سبب صفع عمرو دياب لمعجب بحفل زفاف ابنة محمد السعدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصفع عمرو دياب لأحد المعجبين خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وكان الفيديو لزاوية أكثر وضوحًا لما حدث بحفل الزفاف، إذ ظهر المعجب وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب وحاول الإمساك به، إلا أن عمرو دياب انفعل وصفعه وسط تباين الآراء حول مؤيد ومعارض لما فعله "الهضبة" مع المعجب وكونها ليست المرة الأولى التي يثير فيها "الهضبة" الجدل في مواقف مشابهة.

وتصدر "عمرو دياب" محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا وعلقوا: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح لازم يبقى فيه مشكلة، أنا من عشاق عمرو دياب لكن اخر فترة مفيش تقريبًا حفلة بيعملها إلا لما يتجاوز في حق حد، المفروض الانسان لما بيكبر بالسن والشهرة بيكون متواضع، التعالي والتكبر على الجمهور اللي عملك اخرته وحشة جدًا".

وسبق أن أثار "عمرو دياب" الجدل بعدد من المناسبات حيث قام من قبل عقب انتهاء أحد حفلاته الغنائية بالبحث عن السائق خاصته وعلق: "الحيوان السواق فين" ولاقى تصرفه استهجان معجبيه مطالبينه بالاعتذار، إلى جانب اثارته الجدل بحفل زفاف الفنانة ريم سامي عندما تصرف بشكل غير لائق مع أحد مهندسي الصوت المتواجدين بالحفل وذلك خلال محاولته ضبط السماعات، وبينما كان مهندس الصوت يحاول ضبط السماعات قام "عمرو دياب" بضربه على كتفه، وطلب منه أن ينصرف من المكان.

يذكر أن عمرو دياب يحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة أبرزها حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 15 يونيو الجاري، إلى جانب حفلًا غنائيًا في دبي يوم 18 يونيو.

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