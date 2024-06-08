شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع مدين وتامر حسين وتومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى تومة، وحققت مشاهدات بأغنية الدهب تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي حفلاً غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ووضعت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي يوم 21 يونيو المقبل، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما بمنع دخول الرضع، كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.

فيما كشفت الشركة المنظمة عن عدم مسئوليتها عن استبدال التذاكر المفقودة أو المسروقة، ولا تصدر المبالغ المستردة للتذاكر المفقودة أو المسروقة.