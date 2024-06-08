شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك متابعيه بفيديو من حضوره حفل زفاف ابنة محمد السعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان، متابعيه بمقطع فيديو من حضوره لحفل زفاف ابنة محمد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، الذي أقيم أمس داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور المشاهير والفنانين، حيث ظهر رمضان وهو يتغنى على ألحان أغنية "أنت الحظ" للهضبة عمرو دياب الذي أحيا حفل الزفاف الأسطوري لـ "زينة محمد السعدي".

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "بيترج القلب ويتهز"، بينما يلتقط الصور التذكارية مع العروسين في حضور المنتج محمد السعدي.

وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة محمد السعدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، فرحته بحفل زفاف ابنته زينة أمس من نجل رجل الأعمال منصور عامر.

حفل الزفاف الذى أقيم أمس، حرص على حضوره نجوم بحجم الهضبة عمرو دياب، وأصالة، بالإضافة إلى أهم نجوم التمثيل بداية بـ كريم عبد العزيز ويسرا إلى أحمد عز ومحمد رمضان وأمير كرارة وأحمد حلمى ونيللى كريم والمخرج محمد سامى والفنانة مي عمر بالإضافة إلى الفنانة هنا الزاهد، ممن حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب عدد كبير من مشاهير الإعلام.



محمد رمضان مع العروسين



المنتج محمد السعدي