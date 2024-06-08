تفاصيل مسرحية "ذات والرداء الأحمر".. (الأبطال مفاجأة)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، والتابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال المشرف على البيت الفنى المسرح ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لتقديم عرض جديد من إنتاج المسرح بعنوان "ذات والرداء الأحمر" تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ.

أبطال مسرحية "ذات والرداء الأحمر"

والعرض يضم العديد من النجوم على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنوده.

قصة مسرحية "ذات والرداء الأحمر"

يتناول العرض، العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" والتي تبلغ من العمر 14 عاما، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته.

وتتناول المسرحية، العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

موعد عرض مسرحية "ذات والرداء الأحمر"

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن موعد افتتاح العرض قريبا، والمتوقع له خلال أيام عيد الأضحى المبارك.