تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال فيلم "أهل الكهف" ، لاقامة عرض خاص للعمل بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر يوم الاتنين المقبل الموافق " 10 يوينو الجارى.

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص، أبطال وصناعه، ويعرض في دور العرض قريبا لينافس باقي الاعمال في موسم عيد الأضحى.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.