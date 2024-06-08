تواصل مكثف ما بين باريس و كان.. سعد لمجرد مفاجأة لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تعارف كلٍ من النجم سعد لمجرد ورجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أثناء تواجدهما في دبي الشهر الماضي يتم حالياً مباحثات مكثفة ما بين الطرفين لانتاج أغنية للنجم المغربي مع “لايف ستايلز ستوديوز” حيث يتواجد فهد الزاهد حالياً بمدينة كان والنجم سعد لمجرد في باريس.

وعلم موقعنا بأن الاتفاق سوف يتم في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المعروف أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قدّمت خلال السنوات الماضية أعمالاً فنية راقية ومتميزة لأهم الفنانين، تعاونت من خلالها مع أسماء بارزة في عالم الغناء والشعر واللحن والتوزيع والاخراج من كل الوطن العربي.