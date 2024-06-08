مفاجأة حول حقيقة اعتزال الفنانة شيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة شيرين رضا عن اعتزالها التمثيل خلال الساعات القليلة الماضية عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتزال باعتباره ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، إذ يدور حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكدواني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزلت الفن وسط حالة من الذهول.

وكشفت شركة الاتصالات عن برومو تشويقي للحملة الدعائية عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وظهر "الكداوني" بالإعلان وهو يتحدث للفنانة شيرين رضا قائلا: "فاضل عشر دقايق على المشهد؟، اعتزلتي؟".

وعرض للفنانة شيرين رضا مطلع العام الجاري عدد من الأعمال السينمائية وهم فيلم "مقسوم" وشاركتها البطولة الفنانة ليلى علوي، فيلم "المملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي.

وحلت شيرين رضا ضيفة على برنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة، كشفت خلاله عن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقتها بابنتها الوحيدة "نور" من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، إلى جانب تفاصيل وكواليس كشفتها لأول مرة عن فترة زواجها من "الهضبة".



يذكر أن شيرين رضا تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم، ومسلسل "موعد مع الماضي" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان آسر ياسين، الفنان محمود حميدة، الفنان شريف سلامة، تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.

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