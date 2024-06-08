أول رد من الموسيقيين على صفع عمرو دياب أحد المعجبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات ورئيس لجنة الإعلام، إقامة أي اجتماعات لمجلس إدارة النقابة بشأن صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وأكد "محمد عبد الله" أنه لايوجد اجتماعات غدًا الأحد في مجلس النقابة، وجاء الرد بسبب تداول أنباء عن انعقاد اجتماع من قبل مجلس نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة عمرو دياب وأن ما يتم نشره حول الاجتماع غير صحيح.

وأثار الفنان عمرو دياب جدلًا بعد صفع "شاب" طلب التقاط صورة تذكارية معه خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة وظهر خلالها المعجب وهو يحاول التقاط صورة مع "عمرو دياب" وحاول الإمساك به، إلا أن "عمرو دياب" انفعل وقام بصفعه وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف "الهضبة".

وتصدر "عمرو دياب" محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا وعلقوا: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح لازم يبقى فيه مشكلة، أنا من عشاق عمرو دياب لكن اخر فترة مفيش تقريبًا حفلة بيعملها إلا لما يتجاوز في حق حد، المفروض الانسان لما بيكبر بالسن والشهرة بيكون متواضع، التعالي والتكبر على الجمهور اللي عملك اخرته وحشة جدًا".

وسبق أن أثار "عمرو دياب" الجدل بعدد من المناسبات حيث قام من قبل عقب انتهاء أحد حفلاته الغنائية بالبحث عن السائق خاصته وعلق: "الحيوان السواق فين" ولاقى تصرفه استهجان معجبيه وسط مطالبات بالاعتذار، إلى جانب اثارته الجدل بحفل زفاف الفنانة ريم سامي عندما تصرف بشكل غير لائق مع أحد مهندسي الصوت المتواجدين بالحفل وذلك خلال محاولته ضبط السماعات، وبينما كان مهندس الصوت يحاول ضبط السماعات قام "عمرو دياب" بضربه على كتفه، وطلب منه أن ينصرف من المكان.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب يحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو الجاري، أبرزها حفلًا غنائيًا في بيروت يوم السبت 15 يونيو، وحفلًا آخر في دبي يوم الثلاثاء 18 يونيو.

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