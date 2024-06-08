بالصور- محمد رمضان يقبل رأس ابنة المنتج محمد السعدي في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف "زينة" ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف فور وصوله عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يقوم بتحية وتهنئة العروسين بالزفاف، وقبل "رمضان" رأس "زينة" وسط سعادة الحضور بدخولها عش الزوجية.

وعلق "رمضان" على الفيديو: "صباح الأفراح، من فرح حبايبي زينة محمد السعدي وعبد المجيد منصور عامر، ربنا يسعد أيامكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

وحضر عدد كبير من النجوم حفل الزفاف وجاء بينهم الفنان عمرو دياب، الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنانة أصالة، الفنانة منى زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنان أحمد عز، الفنانة نيللي كريم، الفنانة يسرا.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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