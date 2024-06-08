أول تعليق من جميلة عوض بعد الاحتفال بزفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة جميلة عوض الشكر والتحية لكل من حضر حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم يوم الخميس الماضي بالقلعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ونشرت "جميلة" صور كشفت عنها لأول مرة من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، إذ خضعت لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها، إلى جانب صور مع والدها المخرج عادل عوض وسط سعادة غامرة من المتواجدين لدخول "جميلة" عش الزوجية.

وعلقت على الصور: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا، بالأمس تحقق حلمي بأن أكون محاطة بالعصابة المحببة لقلبي والذين أحدثوا كل الفارق، كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي، وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، وأحمد بجانبي وسط عائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد منهم الموهوبين ويعتبروا أيقونات، لقد لخصت ليلتنا شيئًا أكبر من أحلامي، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر".

وأنهت تعليقها بتوجيه الشكر لكل من حضروا قائلة: " شكرًا لكل من جعل هذا اليوم حقيقة".

تعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض كان بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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