نيللي كريم تحضر حفل إطلاق فعاليات منصة سيني جونة في o west

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي و"O West"، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية حفلا لإطلاق التعاون بين منصة سيني جونة × مدينة O West، وهي مبادرة تفاعلية مصممة لدعم وتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب.

وشهد الحفل حضور النجمة نيللي كريم، النجم محمود حميدة بصحبة ابنته، والنجمة إلهام شاهين، والممثلة الشابة مريم الخشت.

تهدف المبادرة إلى توفير تجربة مؤثرة في القاهرة لمنصة "سيني جونة" التي تقام بالتوازي مع مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة، سعيًا إلى تعزيز التطور الفني والمالي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات وفرص التواصل.

وجاء في البيان الصادر عن القائمين على مهرجان الجونة السينمائي "منصة سيني جونة معروفة بنهجها نحو دعم الصناعة، منارة لصناع الأفلام الذين يسعون إلى تطوير حرفتهم واكتساب علاقات حيوية في المجال. وسيعمل سيني جونة × O West على توسيع هذه المهمة، من خلال عدة فعاليات خلال السنة سيُعلن عن برنامجها تباعًا، وذلك للاستفادة من تجربة منصة سيني جونة على مدار العام".

وتقام أول الأنشطة يومي 9 و10 يونيو 2024 في القاهرة مع استهداف المشاهير والنجوم البارزين بجانب المواهب الناشئة والشابة، الذين سيُدعَون إلى حلقات النقاش المتخصصة، والندوات الرئيسية والدورات التدريبية المهمة.