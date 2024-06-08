إبراهيم سعيد عن صفعة عمرو دياب: "مهما حصل ماينفعش تضرب حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق لاعب المنتخب المصري السابق إبراهيم سعيد على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ونشر "إبراهيم" تعليقه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وهاجم خلالها تصرف الفنان عمرو دياب وقال: "كنت من محبي عمرو دياب، بس الصراحة الفترة الأخيرة تعامله مع المعجبين ومحبينه مينفعش مهما حصل تضرب حد أو تهين حد، الناس دي هي سبب شهرتك ووصولك للمكانة دي، وليهم حق عليك التعامل باحترام وذوق، وشرف لأي حد أن الناس تطلب التصوير معاك، لو مش حابب بكل ذوق ترفض التصوير، إنما الطريقة دي مينفعش تحصل من نجم كبير".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تفاصيل الواقعة، إذ ظهر أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع الفنان عمرو دياب وحاول الإمساك به، فقام النجم الكبير بصفعه.

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