شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المحسن يكشف تفاصيل عرضه "الثأر ورحلة العذاب" قبل تقديمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج محمد عبد المحسن بالدورة 46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم والذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة الأستاذة سمر الوزير، حيث يقدم العرض المسرحي الثأر ورحلة العذاب، وقال عبد المحسن لـ"الخليج 365": "الثأر ورحلة العذاب أراه متماسكًا بشكل قوي مع الكثير من الأحداث التي كانت وما زالت تدور حولنا خاصة في منطقتنا العربية".

وتابع: الفكرة تدور حول إن علينا ألا ننتظر الحل من الخارج وألا نعمل فرادى بل نتحد ونتعاون ذلك إذا كنا نرغب حقًا أن نتكلم ونغني ونقول الشعر أن نحلم وأن نقضي على أصل الظلم، فهذا هو المحور الرئيسي الذي نتناول منه صياغة العرض المسرحي، وتتضافر باقي مفردات العمل لتشكل وحدة موضوعية تعبر عن هذا المعنى".

وأكد عبد المحسن قائلاً: المهرجان الإقليمي تقليد رائع نرجو ألا ينقطع وهو فرصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الأقاليم المختلفة ويخلق حالة من الحراك المسرحي في وقت ما أحوجنا إليه في ظل انتشار مستويات ثقافية متدنية في السوشيال ميديا ويعد حافزًا لأبناء الأقاليم وتسليطًا للضوء عليهم، وأرى أن عودة المهرجان الختامي لفرق الأقاليم فرصة عظيمة وجهد مشكور يحسب لإدارة المسرح، ولجنة التحكيم هذا العام في المهرجان الختامي بها قامات فنية ذات ثقل وخبرة نسعد بوجودهم بيننا".

عرض الثأر ورحلة العذاب لفرقة قومية المنصورة، بطولة كل من هالة عيد، أحمد رجب، ياسر موافي، نانسي عبد الله، دعاء عبد الباقي، أسامة فضل، أحمد مصطفي، هبة جمال، أشعار مسعود شومان، تأليف موسيقي عبد الله رجال، تصميم ديكور سمير زيدان، ملابس حسام عبد الحميد، درامية حركية أيمن علي، إضاءة محمود الصاوي.



محمد عبد المحسن يكشف تفاصيل عرضه الثأر ورحلة العذاب



عرض الثأر ورحلة العذاب



الثأر ورحلة العذاب