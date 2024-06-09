شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bad Boys: Ride Or Die يخالف التوقعات في الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الإثارة والحركة Bad Boys: Ride Or Die، في مخالفة التوقعات التي تم إعداها مسبقًا في سباق الافتتاحية الأولى، وحقق إيرادات تزيد على 53 ملايين دولار في الأسبوع الأول من عرضه، ليتربع على المركز الأول من حيث الإيرادات.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Deadline، فإن شركة الإنتاج الخاصة بفيلم Bad Boys: Ride or Die حققت 21.6 مليون دولار أمس بإجمالي 53 مليون دولار، في 3885 مسرحًا.

Bad Boys: Ride Or Die هو الجزء الرابع في سلسلة الأفلام، ومن بطولة سميث في دور مايك لوري إلى جانب مارتن لورانس في دور ماركوس بورنيت.

ويدور فيلم Bad Boys: Ride Or Die حيث يُجبر الثنائي على أن يصبحا هاربين عندما يتم إعدادهما وعليهما حل قضية فساد في كارتل جنوب فلوريدا خارج القانون.

يشارك في بطولة فيلم Bad Boys: Ride Or Die، فانيسا هادجنز وتيفاني هاديش ودي جي خالد وجو بانتوليانو، من إخراج الثنائي البلجيكي عادل وبلال، اللذين أشرفا أيضًا على الإدخال السابق لعام 2020 Bad Boys For Life.