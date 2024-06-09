صابرين وبسمة وهانى خليفة يحضرون جوائز الإنتاج الدرامى بمجال حقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

حيث حضر كل من: نهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال، هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

يذكر أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان 2024 تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا، واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال، والناقد الفنى أندرو محسن، والإعلامى عمرو خفاجة، والناقد الأدبى سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيرى.

كما يشهد حفل توزيع الجوائز أيضًا تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



صابرين وبسمة



حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى فى مجال حقوق الإنسان



صابرين وبسمة في الحفل