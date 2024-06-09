شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال فيلم "رفعت عينى للسما" خلال احتفالية القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب أبطال فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، المقام حالًيا في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وعرضت الاحتفالية البرومو الخاص بالفيلم، وسط حضور بطلات العمل والمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير.

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، حيث حضر كل من: نهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال، هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

ويتناول الفيلم قصة 6 فتيات يمتلكن أحلامًا تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة.

فيلم رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

يذكر أن الحفل يشهد أيضًا تكريم الأعمال الدرامية المميزة التي بثت خلال شهر رمضان 2024، وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال، والناقد الفنى أندرو محسن، والإعلامى عمرو خفاجه، والناقد الأدبى سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيرى.