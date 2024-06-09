شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال ومراد مكرم يحضران حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وقد حضر كل من: ألفت عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، وأبطال فيلم رفعت عيني للسما، ونهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال، كما حضر أيضا: هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

يذكر أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان 2024 تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا، واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال- الناقد الفنى أندرو محسن- الإعلامى عمرو خفاجة- الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس- الكاتبة أمينة خيرى.

كما يشهد حفل توزيع الجوائز أيضا تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.











































































































