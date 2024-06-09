شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق للإنسان يكرم المخرجة إنعام محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المجلس القومي لحقوق الإنسان

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وقد حضر كل من: ألفت عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، وأبطال فيلم رفعت عيني للسما، ونهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال.

كما حضر أيضا: هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

كما شهد حفل توزيع الجوائز أيضا تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.