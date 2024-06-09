شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يكرم صناع أعمال بدون سابق إنذار ومسار إجباري وكامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أبطال مسلسل كامل العدد +1 وبدون سابق إنذار ومسار إجبارى، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كل طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبًا أو إيجابًا.

وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس.

ولفت الى أنه تم اختيار الأعمال الفائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال، الناقد الفنى أندرو محسن، الإعلامى عمرو خفاجة، الناقد الأدبى سيد محمود، الكاتبة داليا شمس، الكاتبة أمينة خيرى.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



جوائز الإنتاج الدرامى بمجال حقوق الإنسان (1)



















































