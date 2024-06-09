شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يكرم اسم الراحل أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان 2024، وذلك بحضور ابنته نسرين عكاشة، تقديرا لما قدمه خلال سنوات عمله من أعمال درامية مميزة.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وحرص عدد من النجوم وصناع الأعمال الدرامية على حضور الحفل، منهم: ألفت عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، وأبطال فيلم رفعت عيني للسما، ونهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال، كما حضر أيضا: هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

يذكر أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان 2024 تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا، واختيار الأعمال الفائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى، وعضوية كل من الأب بطرس دانيال- الناقد الفنى أندرو محسن- الإعلامى عمرو خفاجه- الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس- الكاتبة أمينة خيرى.

كما شهد حفل توزيع الجوائز أيضا تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه اسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.