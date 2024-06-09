شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تطلب الطلاق من عمر الشناوي في أولى حلقات الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الوصفة السحرية التي جاءت بعنوان "حلاوة البدايات"، العديد من الأحداث، حيث سلطت الضوء على فترة الزواج الأولى لأكثر من ثنائي، والمشاكل التي تواجههم، سواء بسبب اختلافهم أو تدخل الأهل.

كما شهدت الحلقة تسليط الضوء على علاقة دينا (شيري عادل) بزوجها مالك (عمر الشناوي)، ومحاولتها فهم شخصية زوجها، خاصة في فترة زواجهما الأولى، ولكن تنتهي الحلقة بطلب دينا الطلاق من مالك بسبب تفكيرها في عدم تركيزه في التفاصيل التي تخصها.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.