شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعاون مع الموزع عمرو الخضري في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أحمد سعد في أغنية جديدة من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى، وتحمل عددًا من المفاجآت كما صرح موزع الأغنية لـ الخليج 365.



أحمد سعد وعمرو الخضرى



من ناحية أخرى يحيي النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.