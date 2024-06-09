طرح الإعلان الرسمي لفيلم "عصابة الماكس".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت منذ قليل، الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس"، الإعلان الرسمي له استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

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أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و " ليجسي بروداكشن للإنتاج الفني".

طرح البوسترات الفردية لفيلم عصابة الماكس

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" بطولة النجم أحمد فهمي البوسترات الفردية لأبطال العمل، ضمن الحملة الترويجية التي بدأتها خلال الأيام الماضية، استعدادا لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الأضحى المقبل.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمى فيلم "مستر إكس"، وشارك بجانبه في البطولة كلا من : "هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وظهر في أحداث الفيلم عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم : "عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم.