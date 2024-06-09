"مطالبات بالاعتزال وسقطة أخلاقية".. تعليقات الجمهور على صفعة عمرو دياب لمعجب في حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثار الفنان عمرو دياب جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد صفعه أحد الشباب طلب منه التقاط صورة تذكارية خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الشاب وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب على المسرح وحاول الإمساك به، إلا أن عمرو دياب انفعل وصفعه وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف عمرو دياب".

وعلق رواد "السوشيال ميديا" على صفع عمرو دياب للشاب عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت كالتالي: "ليس حرًا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة، عمرو دياب ضرب معجب بالقلم عشان كان عايز يتصور معاه، سقطة أخلاقية جديدة والمرة دي واضحة ولا تحتمل أي تبرير، يعني ما ينفعش حد يطلع يقول إن القلم اللي طرقع على وش الراجل ده كان هزار أصحاب مع بعض، يوميًا عم يخسر صورته اللي بقى سنين يشتغل عليه، لو كان من وقتها في موبايلات وسوشيال ميديا وانفضحت تجاوزاته".

كما طالب أحدهم بمقاطعة عمرو دياب قائلا: "عمرو دياب يصفع معجبًا، سقطات ما يسمى بالهضبة عمرو دياب تتزايد، وتظهر مدى انفعالاته السريعة والغاضبة ضد معجبيه، قبل كل شيء الفنان يجب أن يكون كتلة من الإحاسيس والرقي وخاصة مع محبيه لانه موجود بسبب دعمهم وحبهم له، يجب مقاطعة هذا الرجل كليًا حتى لا يكرر أفعاله".

وطالب شخصًا آخر باعتزال عمرو دياب وعلق: "ما شاء الله عمرو دياب تطور من السب والدفش لضرب الكفوف، تخيل تروح تحضر عرس وتلاقي حالك بتاخد كف خماسي مع المغني اللي أساسًا بيغني بلاي باك يعني مش إنك وترته مثلًا وهو مندمج، فعلًا العمر اللي حقه والاعتزال صار مطلب".

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