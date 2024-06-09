"الشاب مش معزوم".. أول تعليق من عمرو أديب على صفع عمرو دياب أحد معجبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة صفع النجم عمرو دياب لأحد المعجبيين في زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال أديب في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويذاع على قناة "Mbc مصر":" الشاب مكنش معزوم مش من أهل العريس ولا العروسة وطبعا مش مبرر ومكنش ينفع يتم ضربه".

وعلق الإعلامي عمرو أديب على الواقعة قائلا: "على بلاطة وبصراحة الغلط مشترك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صفع النجم عمرو دياب شاب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي