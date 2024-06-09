"حاول يتصور معاه 4 مرات".. عمرو أديب يكشف كواليس صفعة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خصص الإعلامي عمرو أديب إحدى فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "Mbc مصر"، للحديث عن أزمة الفنان عمرو دياب وصفعه لأحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وكشف "عمرو أديب" أن الشاب ألح على عمرو دياب لأخذ صورة تذكارية معه 4 مرات،وما حدث هو رد فعل من عمرو دياب على الإلحاح المستمر.

وأوضح "عمرو أديب" تفاصيل الواقعة وعلق: "رد فعل عمرو كان كتير أوي، حاجة محدش يقدر يستوعبها أو يبررها، لكن كمان الوضع غريب وبقى في من الناس دي كتير، هذا التطفل الشديد اللي بقى موجود بشكل مستمر، وعمرو مكانش ينفع يعمل كده، والشاب مكانش مدعو للفرح ولا هو من أهل العريس ولا من أهل العروسة، وأنا مش ببرر لعمرو اللي حصل وده شيء غير مقبول".

واستكمل:"الشاب عمل كده مع محمد رمضان وحاصره بالموبايل لالتقاط صورة وحاول يتصور مع عمرو دياب 4 مرات ولمسه"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، إذ ظهر عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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