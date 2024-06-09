"حاول يعمل كده مع محمد رمضان".. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن صفعة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن مفاجأة تخص كواليس واقعة صفع الفنان عمرو أديب لأحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وأوضح "أديب" عمرو دياب ليس الأول، وأن المعجب حاول أن يلتقط صور تذكارية مع الفنان محمد رمضان وحاصره للحصول على صورة سيلفي، لكن رمضان مدلوش وش".

،واستكمل:"ألح أن يلتقط صورة مع الفنان عمرو دياب 4 مرات، وحاول جذبه ولمسه عدة مرات مما أدى لانفعال الهضبة".

وقال: "الشاب عمل كده مع محمد رمضان وحاصره بالموبايل لالتقاط صورة وحاول يتصور مع عمرو دياب 4 مرات ولمسه".

وعلق "أديب" قائلا: " رد فعل عمرو كان كتير أوي، حاجة محدش يقدر يستوعبها أو يبررها، لكن كمان الوضع غريب وبقى في من الناس دي كتير، هذا التطفل الشديد اللي بقى موجود بشكل مستمر، وعمرو مكانش ينفع يعمل كده، والشاب مكانش مدعو للفرح ولا هو من أهل العريس ولا من أهل العروسة، وأنا مش ببرر لعمرو اللي حصل وده شيء غير مقبول".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، إذ ظهر عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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