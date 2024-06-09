شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تحتفى بالعندليب على مسرح الجمهورية.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام الثقافة المصرية بتخليد رموز الغناء العربى تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى احتفاءً بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يونيو على مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل نخبة مختاره من روائع العندليب الأسمر منها: "أول مرة تحب يا قلبى، يا قلبى خبى، حلو وكداب، أحضان الحبايب، الحلوة، كامل الأوصاف، احتار خيالى، كفايا نورك عليا، سواح، موعود.. أداء نجوم الفرقة أحمد سعيد ، أحمد عصام، محمد طارق، أشرف وليد، يحيى عبد الحليم".

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

