شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكشن وكوميديا وإثارة فى برومو عصابة الماكس تمهيدا لطرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى وروبى البرومو الرسمى للعمل، تمهيدا لطرحه بدور العرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث احتوى البرومو على لقطات كوميدية بين روبى ولبلبة وفهمى وأوس أوس، كما ظهرت روبى وهى تقدم الأكشن بحرفية شديدة، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، مثل أحمد السقا ومحمد ثروت، وآخرون.



وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.