شكرا لقرائتكم خبر عن نادين: حياتي كانت شقاء لكن كنت مستمتعة وسعيدة بطفولتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نادين، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن ذكرياتها مع الفوازير التى قدمتها فى الماضى وطفولتها والتجارب التى مرت بها فى حياتها.

وقالت نادين: "الفوازير أول تجربة ليا وشقاء كنت بخلص تصوير وأجرى على صحابى نذاكر امتحانات الجامعة وكان لازم أخلص وأروح جرى الأوبرا بليل لأنى كنت عضوًا في فريق الأوبرا، كانت حياتى شقاء جدًا لكن الممتع على قد ما المفروض اشتكى كنت مستمتعة وعاوزة أكثر وسعيدة بطفولتى إنى عملت فيها كل حاجة ونضجت أسرع من أى حد فى سنى ونفسى أولادى يمروا بنفس التجارب دى".

وتشارك نادين في مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء على watch it ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.