الموت يفجع محمد نجاتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد نجاتي، وفاة ابنة خالته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونعى محمد نجاتي، ابنة خالته، عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي، قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، انتقلت إلى رحمة الله ابنة خالتي، السيدة منار أيمن، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء".



آخر أعمال محمد نجاتي

وكان آخر أعماله مسلسل "العتاولة"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما خاض السباق الرمضاني ٢٠٢٤ أيضا بمسلسلي صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، والحشاشين للنجم كريم عبد العزيز.

معلومات عن الفنان محمد نجاتي

ولد في حي شبرا بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية طفلاً في مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش" عام 1989، وفي نفس العام قدمه المخرج عاطف الطيب في فيلم "قلب الليل"، ثم في فيلم "ضد الحكومة" 1992.

ومع نهاية تسعينيات القرن العشرين شارك في عدة أفلام مثل "المدينة، عرق البلح، العاصفة"، كما قدم عدة مسلسلات تلفزيونية مثل "حديث الصباح والمساء، محمود المصري، درب الطيب، الجماعة".