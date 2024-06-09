شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة رياض تحيى حفلاً غنائيًا في العراق 13 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا في بغداد بالعراق، يوم الخميس 13 يونيو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها العراقية والخليجية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.

وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة في صغرها في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.

شاركت رحمة رياض في كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وتعتبر مشاركة رحمة رياض في برنامج "ستار أكاديمي" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.