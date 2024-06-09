القومي لحقوق الإنسان يكشف عن الفائزين بجوائز الإنتاج الدرامي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2024 من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتصدرت القائمة عددا من الأعمال الدرامية المميزة التي عرضت بموسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا على الصعيدين النقدي والجماهيري نظرًا لتطرقهم للعديد من الموضوعات الاجتماعية والتي تمس الشارع المصري والعربي.

ووقع اختيار المجلس على الأعمال الفائزة بعد عدة مناقشات بين أعضاء لجنة تحكيم الدراما الرمضانية التابعة للمجلس، والتي تتمتع بقيمة فنية وتعمل على إقرار منظومة من القيم والمعايير الحقوقية التي يرغب المجلس القومي لحقوق الإنسان في إقرارها.

"جائزة التميز" للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة

قررت اللجنة تكريم مسيرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، نظرًا لأعماله التي كانت بمثابة مرآة عاكسة لهموم وآمال وحقوق الناس، وقدم العديد من البصمات الدرامية التي لاتزال محفورة في وجدان الجماهير المصرية والعربية منها مسلسل "ليالي الحلمية".

"جائزة إنجاز العمر" للمخرجة إنعام محمد علي

كرمت اللجنة المخرجة إنعام محمد علي ومنحتها جائزة "إنجاز العمر"، نظرًا لانحيازها لقيم المساواة والحرية والعدالة بأعمالها الدرامية، وكونها شخصية إنسانية تحمل العديد من هموم قضايا مجتمعها وكان من أبرز ما قدمته خلال مسيرتها مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، مسلسل "أم كلثوم"، مسلسل "قاسم أمين" وغيرها من الأعمال المتميزة.

وتم تكريم 5 أعمال درامية وهي "بدون سابق إنذار، صلة رحم، مسار إجباري، كامل العدد، أعلى نسبة مشاهدة".

كما تم تكريم فريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" بعد النجاح الغير مسبوق بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "العين الذهبية" كأول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

وأشار المجلس أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال شهر رمضان هذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية.

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