شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وكوميدي وفانتازيا.. 4 أفلام متنوعة تتنافس في موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2024، طرح عدد من الأفلام التي حجزت مكانها والتي تنوعت ما بين الأكشن الكوميديا والفانتازيا، وذلك لإرضاء كل أذواق الجمهور العشاق للسينما، حيث يعد موسم عيد الأضحى من أهم المواسم السينمائية التي تحقق أعلى الإيرادات.

فيلم ولاد رزق 3

يعرض فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، في موسم عيد الأضحى وينتمى العمل للأكشن، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

فيلم اللعب مع العيال

يعرض فيلم اللعب مع العيال في موسم عيد الأضحى، وينتى االعمل للكوميديا الممزوجة بالأكشن، وهو من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم أهل الكهف في موسم عيد الأضحى، وينتمى لنوعية الفانتازيا، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم عصابة الماكس

يعرض فيلم عصابة الماكس في موسم عيد الأضحى، والعمل ينتمى لنوعية الكوميديا، وهو من بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.