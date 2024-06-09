شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر نادر عبد الله الأكثر نصيبا فى مشوار إليسا الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه الشاعر الكبير نادر عبد الله مع النجمة اليسا باعتباره الأكثر نصيبا فى تعاونهما سويا في مشوارها الغنائى، حيث قدما عددا كبيرا من الأغانى تركت بصمة كبيرة لجمهور إليسا، وأثبتت من خلالها تواجدها في الساحة الغنائية في مصر.

يعتبر الشاعر نادر عبد الله الأقرب إلى قلب إليسا والتي تثق في اختياراته، نظرا لوجود كيميا كبيرة تجمع بينهما، وأصبحت من خلاله عنوانا للرومانسية من خلال الكلمات الذى يقدمها في أغانيها، والتي تصل بسهولة إلى جمهورها، وكان آخرها عدد من الأغانى فى ألبومها الأخير "أنا سكتين"، منها فرحانة معاك وحلالى وأنا سكتين.



اليسا

كون الثنائى إليسا والشاعر نادر عبد الله نجاحا كبيرا على الساحة الغنائية كمطربة وشاعر، فاستمر التعاون بينهما على مدار حوالى 20 سنة نتج عنها أكثر من 40 أغنية، بدأت بـ"لو تعرفوه" واستمرت حتى أغنية "أنا سكتين"، وهى إحدى أغانى ألبومها الأخير، ولحن لها أغنية واحدة.

المميز في تجربة إليسا ونادر عبد الله، هو وجود كيمياء مختلفة، فالأغانى التي قدماها جميعها حققت نجاحا وتواجدا قويا لنجمة الإحساس وعززت شعبيتها على مستوى الوطن العربى، ومن هذه الأغانى "يا عالم"، "نفسى أقوله"، "حكايتى"، "لو بصيت قدامك"، "بعيش على حسك"، "أيامى بيك"، "خُد بالك عليا"، "أواخر الشتا"، "تصدق بمين"، "ما تعـرفش ليه"، "من غير مناسبة"، "ما عـاش ولا كان"، "عـيشة والسلام"، "مصدومة"، "رُحتله"،"متفائلة"، "هيلف يلف ويرجعـلي"، "حــالة حـب"، "بـرغم الظـروف"، "قـد الأيام"، "هخاف من إيه"، "ولا بعد سنين"، "مــكتوبة ليك"، "لسه فيها كلام"، "من عينيا دى" وغيرها .

كل هذه الأغانى التي كتبها نادر عبد الله، حصدت إليسا من خلالها على جائزتين ميوزيك أوورد عالميا، إضافة إلي كثير من الجوائز الدولية والإقليمية، فضلا عن وصول إليسا لأكثر من مرة لقائمة الأعلى مشاهدة على إحدى قنوات اليوتيوب المملوكة لكبرى شركات الغناء التي تطرح أغانيها.



نادر عبد الله

نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغ عدد تعاوناته مع أكثر من 160 مطربا مصريا وعربيا، وشارك فى أكثر من 350 ألبوما غنائيا، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وسميرة سعيد وتامر حسنى ومحمد حماقى ومحمد فؤاد، وتامر عاشور وجنات ولطيفة وحسين الجسمى، وغيرهم.

