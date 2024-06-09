شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمود العسيلى لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم الإثنين 17 يونيو الجارى، ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم عيد الأضحى وموسم الصيف.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى، مؤخرًا أغنية بعنوان "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح محمود العسيلى أيضًا أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.



