شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم روائع وإبداعات رموز الغناء العربى تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 9 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

كلثوميات

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى أداء كل من مروة حمدى ورحاب مطاوع.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي .