بالصورة- الملكة رانيا بإطلالة كلاسيكية أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الملكة الأردنية رانيا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث غطلالة لها، ظهرت فيها بفستان كلاسيكي راقي.

وخطفت الملكة رانيا الأنظار بغطلالتها، إذ ارتدت فستان أبيض ناعم، جاء بقصة طويلة، ومحددة الخصر بنمط "الكورسيه"، وميزن بحبيبات اللولو عند الخصر، مع فتحة صغيرة عند الصدر على شكل حرف V من تصميم علامة "AJE".

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعما ابرز ملامحها بطريقة جميلة.

وانتعلت الملكة رانيا حذاء ستيليتو بكعب عال وباللون البيج، وتزينت بمجوهرات أنيقة من الماس.



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