شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إصرار عبد الله محمود على زيارة أحمد زكى في أيامه الأخيرة رغم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان الراحل عبد الله محمود أحد أهم الفنانين الذين اشتهروا بشهرة كبيرة في عالم التمثيل رغم الوفاة في سن مبكرة زي النهارده في الـ 9 من يونيو، وهو الأمر الذى صدم جمهوره ومحبيه ممن انتظروا مسيرة فنية أطول لفنان توفى فى الأربعينات من عمره.

ورغم رحيله فى سن صغير إلا أن أدواره فى "المصير" و"الطوق الأسورة" و"شمس الزناتى" و"الطريق إلى إيلات" وغيرها من الأعمال لا زالت عالقة فى ذهن جمهوره، كما أن نجوم الفن لا زالوا يكنوا له احترام كبير بسبب علاقته الجيدة بأغلبهم ولعل أبرزها حكاياته مع النجم الراحل أحمد زكى الذى ارتبط معه بصداقة وطيدة تخللها مواقف عديدة أبرزها حرص عبد الله محمود على زيارته فى المستشفى حينما علم بمرضه رغم الحالة الصحية المتأخرة الذى مر بها لإصابته هو الآخر بسرطان فى المخ.

الحكاية جاءت على لسان نجل عبد الله محمود الفنان أحمد عبد الله محمود فى أحد البرامج حين أكد على أن والده فى أيامه الأخير وبعد سيطرة المرض عليه إذ أثر على حواسه بات من الصعب حركته إلا أنه بمجرد رؤية مقال مكتوب فيه حالة أحمد زكى سأل عن المستشفى الذى يتواجد فيها وذهب مباشرة بصعوبة نظراً للعلاقة الكبيرة بين الثنائى، حيث كانا يحرصان على المقابلة بشكل شبه يومى، كما أنه ذات مرة أثناء تصوير فيلم الإمبراطور وجد زكي صديقه عبد الله محمود حزين ليعلم منه أن السبب هو أن عيد ميلاد خطيبته فى اليوم التالى ولم يحضر هدية بسبب تأخر الراتب من قبل إنتاج الفيلم ليقوم بحل المشكلة على الفور.