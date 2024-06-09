شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يحيى حفلاً غنائيًا في لبنان أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم فارس كرم، حفلاً غنائيًا في لبنان 16 يونيو الجارى، أول أيام عيد الأضحى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

يذكر أن آخر ألبوم فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح فارس كرم ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.