شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل لـ فاطمة مصطفى: لم أصرح بأي شيء سلبى تجاه أحمد الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرى عادل عن حقيقة تصريحاتها بخصوص فيلم عادل مش عادل التي شاركت به مع الفنان أحمد الفيشاوي وأنها صرحت بكونها لم تكن سعيدة بتلك التجربة، وقالت خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: البعض ردد أني صرحت بأننى لم أكن سعيدة بالفيلم ومشاركتي لـ أحمد الفيشاوي وصرحت بذلك، وهو الأمر الذى ليس له أي أساس من الصحة فلم أصرح بذلك مطلقًا، فهى تجربة سعدت بها بصورة كبيرة".

هذا ويعرض مسلسل الوصفة السحرية التى تقوم ببطولته شيرى عادل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.